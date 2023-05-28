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عقيلة صالح: نثق في قدرة حكومة أسامة حماد على إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 06:15 مساء
عقيلة صالح: نثق في قدرة حكومة أسامة حماد على إجراء الانتخابات
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه مع رئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد،( مجلس النواب)
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اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد، اليوم الأحد، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن اللقاء عُقِد بمكتب عقيلة صالح في مدينة القبة، وتناول قانون الميزانية، وشدد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وأكد صالح ثقته في قدرة تلك الحكومة «على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال».

حماد: نسعى إلى النهوض بالاقتصاد
وتحدث حماد عن حرص حكومته على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل».

- بليحق: «النواب» يقرر إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف أسامة حماد مهام رئاسة الحكومة
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إيقاف باشاغا بقرار من مجلس النواب
وفي 16 مايو الجاري، وافق مجلس النواب، بالتصويت على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق، مع تكليف وزير المالية، أسامة حماد، تسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.

وفي 22 مايو، عقدت حكومة حماد أول اجتماع لها وتناول الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والوضع المالي للوزارات التابعة للحكومة، وسبل حلحلة الإشكاليات والعوائق أمام تقديم خدماتها للمواطنين.

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