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الكبير والسفير الإيطالي يتطلعان لاستمرار التعاون الإيجابي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 05:37 مساء
الكبير والسفير الإيطالي يتطلعان لاستمرار التعاون الإيجابي بين البلدين
الكبير مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، الثلاثاء 1 أغسطس 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
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استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، وذلك بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك»: إن لقاء الكبير والسفير الإيطالي جرى خلاله «تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والتطلع لاستمرار التعاون الإيجابي بين الجانبين».

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وأكدت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة «إكس» أن «الديناميكا الإيجابية للعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك كانت صلب محادثة اليوم بين السفير جيانلوكا ألبريني ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير».

ولقاء الكبير والسفير جيانلوكا ألبريني، هو الأول بينهما منذ استلام الأخير مهام عمله على رأس السفارة الإيطالية في طرابلس خلفًا للسفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي الذي غادر منصبه قبل شهر.

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