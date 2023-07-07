الكبير وأوردمان يبحثان خطط الإفصاح وزيادة إنتاج النفط والكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان خطة الإفصاح والشفافية التي أطلقها المصرف، والبيانات الشهرية الصادرة عنه بخصوص الإيراد والإنفاق العام، وأيضا لجنة الرقابة على الإنفاق العام.

وتناول اللقاء، الذي عقد اليوم الجمعة في تونس، جهود دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وتنفيذ خطتي زيادة إنتاج النفط والكهرباء المعتمدتين من المجلس الأعلى للطاقة، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتطرق الطرفان إلى الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدعم الموسسات الليبية، وخطة توفير السيولة النقدية لكل مناطق ليبيا.