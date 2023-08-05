إسبانيا تبدي اهتماما بالاستثمار في ليبيا والمشاركة في «قمة الطاقة والاقتصاد»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أبدى السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراشي، اهتماما ملحوظا بالمشاركة في الدورة الثانية من «قمة ليبيا للطاقة والاستثمار»، التي ستنعقد في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى اهتمام الشركات الإسبانية الخاص بقطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

والتقى السفير لاراشي جيمس تشيستر، المدير التنفيذي لشركة «إنرجي كابيتال & باور»، المسؤولة عن تنظيم القمة، إلى جانب الشريك الليبي، رجل الأعمال أحمد الغزالي، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية في ليبيا، لبحث مشاركة الشركات الإسبانية في هذه القمة.

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اهتمام الشركات الإسبانية بالمشاركة الفعالة في قمة الطاقة

عبر السفير الإسباني عن استعداد بلاده لدعم إقامة «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد»، مجددا اهتمام الشركات الإسبانية بالمشاركة بشكل فعال في دورتها الثانية، استكمالا لمشاركتها الناجحة في النسخة الأولى.

كما قدم السفير لاراشي التهنئة لنجاح الدورة الأولى من القمة، التي انعقدت في العام 2021، لافتا إلى دور الشركات الإسبانية في دعم النمو الاقتصادي في ليبيا، كما نقل الموقع الإلكتروني لشركة «إنرجي كابيتال & باور».

مشاركة أميركية في قمة ليبيا للطاقة

سبق أن أعلنت غرفة التجارة الأميركية في ليبيا عزمها المشاركة في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد»، مجددة التعهد بمواصلة العمل على تسهيل الأعمال بين الشركات الأميركية والليبية، ودعم دخولها الأسواق، وإتاحة فرص جديدة أمام الشركات الأميركية في ليبيا.

تستهدف قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد تعزيز انخراط الشركات الأميركية في ليبيا، ومنح المستثمرين ومطوري المشروعات فرصة التوسع في الأسواق الإقليمية.

وتتركز القمة حول الشراكة والصفقات، وتدعو اللاعبين الدوليين، ومن القطاع الخاص، إلى الانضمام للسوق الليبي.