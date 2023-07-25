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تنطلق في نوفمبر.. غرفة التجارة الأميركية تشارك في قمة ليبيا للطاقة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 25 يوليو 2023, 12:01 مساء
تنطلق في نوفمبر.. غرفة التجارة الأميركية تشارك في قمة ليبيا للطاقة
جانب من الدورة الأولى لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد. (أرشيفية: الإنترنت)
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تشارك غرفة التجارة الأميركية بليبيا في الدورة الثانية من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي ستنعقد في نوفمبر المقبل، وذلك بالشراكة مع مُنظم الحدث شركة «إنرجي كابيتال آند باور».

وقالت شركة «إنرجي كابيتال آند باور» في بيان، أمس الإثنين، إن المشاركة الأميركية تمثل شهادة على الأهمية الإستراتيجية للحدث، ومن شأنها فتح آفاق جديدة للشركات الأميركية في سوق الطاقة الليبي الواعد.

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ليبيا تسعى للانخراط بفاعلية في السوق الدولية
جددت غرفة التجارة الأميركية في ليبيا التعهد بمواصلة العمل على تسهيل الأعمال بين الشركات الأميركية والليبية، ودعم دخول الأسواق، وفتح فرص جديدة أمام الشركات الأميركية في ليبيا.

وقالت رئيسة غرفة التجارة الأميركية في ليبيا، ديبي هيرست: «نرحب بعودة الحدث الذي تنظمه إنرجي كابيتال آند باور في ليبيا هذا العام. مؤتمر العام 2021 كان له تأثير كبير جدا من حيث إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن ليبيا تسعى للانخراط بفاعلية من جديد». وأضافت: «الدورة الثانية في العام 2023 تُظهر أن ليبيا تواصل مسارها الإيجابي، ونحن في غرفة التجارة الأميركية متحمسون للمشاركة»، وفق البيان.

دور حاسم لغرفة التجارة الأميركية في تسهيل الأعمال التجارية
نقل بيان عن المدير الأول بـ«إنرجي كابيتال آند باور»، جيمس تشيستر قوله: «تفخر إنرجي كابيتال آند باور بالشراكة مرة أخرى مع غرفة التجارة الأميركية بليبيا في هذه القمة المهمة. تلعب غرفة التجارة الأميركية دورا حاسما في تسهيل الأعمال التجارية بين الشركات الأميركية والليبية».

وأضاف: «من خلال القمة، نعتقد أن هذه الشراكة ستمتد إلى قطاعات مختلفة من قطاع الطاقة الليبي. ليبيا احتفظت دائما بفرص هائلة، وستظل تحتفظ بها للشركات الأميركية، ونحن نتطلع إلى دعم حقبة جديدة من التجارة الثنائية».

وحسب البيان، تعمل غرفة التجارة الأميركية على تحديد المجالات المشتركة ذات الاهتمام التجاري، وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا أمام اللاعبين الدوليين، حيث يمكن لشركات الطاقة والمستثمرين الأميركيين أن يلعبوا دورا أكبر.

أهداف قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد
تستهدف قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد تعزيز انخراط الشركات الأميركية في ليبيا، ومنح المستثمرين ومطوري المشروعات فرصة للتوسع في الأسواق الإقليمية.

وتتركز القمة حول الشراكة والصفقات، وتدعو اللاعبين الدوليين، ومن القطاع الخاص، إلى الانضمام للسوق الليبي.

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