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مديرية أمن طبرق تحرر 530 مهاجرًا غير شرعي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 10:26 مساء
مديرية أمن طبرق تحرر 530 مهاجرًا غير شرعي
مهاجرون جرى تحريرهم في طبرق، الخميس 3 أغسطس 2023 (قناة الوسط - WTV)
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حررت مديرية أمن طبرق 530 مهاجرًا غير نظامي من الجنسيات السورية، والباكستانية، والسودانية كانوا محتجزين في مخازن احتجاز بمنطقتي طبرق وأمساعد.

وأفاد مراسل قناة «الوسط» (WTV) في طبرق بأن عملية التحرير قامت بها قوة فرض القانون وقسم النجدة بمديرية أمن طبرق بالتعاون مع مديرية أمن أمساعد وبدعم من وحدات عسكرية.

- إطلاق 400 مهاجر باكستاني في طبرق خلال مداهمة أمنية

وأمس الأول الثلاثاء، أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق نجحت في إطلاق نحو 400 مهاجر باكستاني بينهم أطفال، كانوا محتجزين في مستودع لإحدى عصابات تهريب البشر، وذلك خلال مداهمة أمنية موسعة.

تهريب مهاجرين عبر ليبيا
وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط الساعين للوصول إلى أوروبا؛ حيث استغلت شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر الفراغ الأمني، الناتج من النزاع السياسي وانعدام الاستقرار، في التربح من أنشطة تهريب المهاجرين القادمين عبر الحدود من ست دول على الأقل، بينها مصر، والسودان، والجزائر.

ويستخدم مهربو المهاجرين مراكب صيد وقوارب مطاطية غير مجهزة في نقل المهاجرين عبر رحلات محفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط إلى جنوب أوروبا.

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