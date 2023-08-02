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إطلاق 400 مهاجر باكستاني في طبرق خلال مداهمة أمنية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 02 أغسطس 2023, 09:14 صباحا
إطلاق 400 مهاجر باكستاني في طبرق خلال مداهمة أمنية
مهاجرون من الجنسية الباكستانية جرى توقيفهم في بنغازي، (أرشيفية: جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - بنغازي)
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نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق في إطلاق نحو 400 مهاجر باكستاني بينهم أطفال، كانوا محتجزين في مستودع لإحدى عصابات تهريب البشر، وذلك خلال مداهمة أمنية موسعة.

وعثرت قوات الأمن على المستودع في منطقة لخوير التي تبعد 8 كيلومترات جنوب شرق مدينة طبرق، وجرى نقلهم إلى مقار الشرطة الجنائية القريبة، حسب ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أمس الثلاثاء، عن نشطاء من مؤسسة «العابرين» لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية.

وأوضح النشطاء أن المهاجرين الباكستانيين قدموا إلى ليبيا بغرض التوجه صوب أوروبا، لكن احتجزوا على يد العاصبة، التي طلبت فدية مقابل تحريرهم، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشهد باكستان أزمة اقتصادية حادة، دفعت آلاف من مواطنيها، وغالبيتهم من الشباب، للمغادرة، بحثا عن مستقبل أفضل، ويصل العديد من هؤلاء إلى ليبيا، أملا في الوصول إلى أوروبا، لكن يقعون ضحية شبكات التهريب.

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ليبيا.. نقطة انطلاق رئيسية إلى أوروبا
تعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط الساعين للوصول إلى أوروبا.

وقد استغلت شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر الفراغ الأمني، الناتج من النزاع السياسي المستمر وانعدام الاستقرار، في التربح من أنشطة تهريب المهاجرين القادمين عبر الحدود من ست دول على الأقل، بينها مصر والسودان والجزائر.

ويستخدم مهربو المهاجرين مراكب صيد وقوارب مطاطية غير مجهزة في نقل المهاجرين عبر رحلات محفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط إلى جنوب أوروبا.

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