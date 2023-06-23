باكستان تعلن احتجاز 2000 من رعاياها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، إن أكثر من ألفي باكستاني، حاولوا الانتقال إلى إيطاليا بشكل غير قانوني، محتجزون في السجون الليبية.

وأكدت وزيرة الداخلية الباكستانية رنا صنع الله أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بعد مأساة القارب في اليونان، وستقدم نتائج التحقيق في الواقعة في غضون أسبوع من خلال تحديد المسؤولية على النحو الواجب ضد المتورطين في هذا الإهمال.

وفي الأسبوع الماضي، انقلب مركب هجرة من سواحل طبرق إلى إيطاليا وعلى متنه 800 شخص على الأقل -بما في ذلك مئات الباكستانيين- حيث غرقت قبالة اليونان، وتمكن خفر السواحل هناك من إنقاذ 104 أشخاص فقط.

ضبط متهمين في تهريب أشخاص من باكستان إلى ليبيا

وأمس الخميس، أعلنت أجهزة الأمن الباكستانية ضبط مهربين للبشر مشتبه في تورطهم في تهريب الأشخاص إلى ليبيا، بما في ذلك أولئك الذين لقوا حتفهم في غرق سفينة في وقت سابق من هذا العام.

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كما كشفت التحقيقات أن 90% من الأشخاص الذين كانوا على المركب حصلوا إما على تصريح عمل أو تأشيرة سفر إلى ليبيا، وسافروا إلى هناك من كراتشي عبر دبي، ودفعوا أموالًا لوكلاء سهّلوا معاملاتهم الورقية.