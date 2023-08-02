بلدية بنغازي تبدأ منح رخص البناء والترميم لمشاريع المخطط العام

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت بلدية بنغازي في إجراءات منح رُخص البناء والصيانة والهدم والترميم للمشاريع الكبرى والصغرى الواقعة داخل المخطط العام.

جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري رقم (61 لسنة 2023م) بشأن تشكيل اللجنة الفنية للرخص برئاسة مدير مكتب الرخص بالبلدية معتز رمضان العبيدي وعضوية الجهات ذات العلاقة.

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تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص البناء والترميم

وعقدت اللجنة الفنية للرخص اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر ديوان البلدية لمتابعة أعمالها ووضع المقترحات لتسهيل إجراءات المواطنين للحصول على ترخيص البناء والهدم والصيانة والترميم داخل المخطط العام.

يذكر أن اللجنة تختص بالدراسة الفنية للطلبات المُقدمة من المواطنين والمستثمرين في مجال بناء المشاريع الكبرى والصغرى الواقعة داخل المخطط للحصول على رخص البناء والهدم والصيانة والترميم وإحالتها لمكتب الرخص بالبلدية لإصدار الترخيص طبقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

المخطط العام لمدينة بنغازي

وفي 18 يونيو الماضي، أطلقت بلدية بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة خطة المخطط العام لمدينة بنغازي الرئيسية، وتتضمن إقامة مشروعات البنية التحتية وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة، وتهذيب العشوائيات السكنية، بحيث تصبح أحياء سكنية تتوافر فيها الخدمات جميعها بمختلف مجالات البنية التحتية، من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق والنقل العام والبحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المختلفة، واعتماد المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية في مختلف الأحياء السكنية والشوارع والمرافق العامة في مدينة بنغازي.

اللجنة الفنية للرُخص تعقد اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر ديوان البلدية لمتابعة مشاريع المخطط العام، الثلاثاء 1 اغسطس 2023 (بلدية بنغازي)

اللجنة الفنية للرُخص تعقد اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر ديوان البلدية لمتابعة مشاريع المخطط العام، الثلاثاء 1 اغسطس 2023 (بلدية بنغازي)