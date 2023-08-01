الحداد يبحث تطوير منظومات الاتصال بين الوحدات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد سبل تطوير منظومات وشبكات الاتصال ونقل البيانات بين الوحدات العسكرية.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الإثنين، اللجنة المكلفة منه بمشروع الشبكة الحكومية الآمنة لتبادل البيانات، مع اللجنة التي كلفها بدراسته، حسب بيان رئاسة الأركان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتناول الاجتماع سبل إنجاح المشروع، وذلك في إطار مساعي مواكبة العصر، والرقي بالجيش الليبي في مجال الرقمنة، وصولا إلى الحوكمة الإلكترونية.

دعوة إلى التحول الرقمي

في 22 يوليو الماضي، حث النائب العام المستشار الصديق الصور الهيئات القضائية على الوعي الكامل بالغاية من إنشاء مشروع التحول الرقمي، ومضاعفة الجهود لأرشفة الأوراق القضائية كلها؛ حتى تتلافى الهيئة أية واقعة مستقبلية ينجم عنها فقد الأوراق القضائية قبل رقمنتها.

- النيابة العامة تحقق في حريق مكتبين مخصصين لوثائق قضائية في باب بن غشير

جاءت الدعوة إثر الحريق الذي أتى على مكتبين مخصصين لبعض الوثائق القضائية المطروحة أمام دائرتي نظر الجنح والمخالفات المرتكبة في نطاق اختصاص محكمة باب بن غشير الجزئية.