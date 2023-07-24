  • Alwasat News
Atwasat

إصابة عامل نظافة بعيار ناري طائش في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الإثنين 24 يوليو 2023, 11:28 صباحا
إصابة عامل نظافة بعيار ناري طائش في أجدابيا
صور الأشعة الطبية الخاصة بعامل النظافة. (بوابة الوسط)
alwasat radio

أصيب أحد العاملين في شركة بوابة المتوسط لخدمات الطرق والمرافق والنظافة العامة بعيار ناري طائش أثناء تأدية أعماله في أجدابيا 

عامل النظافة في العناية الفائقة
وقال مدير الشركة وسام بوالصادق المسماري، اليوم الإثنين، إن عيارا ناريا طائشا أصاب أحد العاملين المكلفين بأعمال النظافة في شارع النصر، الذي أدخل على إثره العناية الفائقة بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف التعليمي المركزي أجدابيا.

- إصابة شخص في حادث سير على طريق براك - البرطمة 
- إصابة 20 شخصا بتسمم غذائي في تاجوراء
- أكثر من 40 إصابة استقبلها مستشفى ابن سينا في سرت أول أيام عيد الأضحى

وأظهرت صور الأشعة الطبية دخول عيار ناري أسفل القفص الصدري للعمال الذي لا زال يتلقى العلاج اللازم بالمستشفى.

عامل النظافة بعد تعرضه لإصابة بعيار ناري طائش في أجدابيا. (بوابة الوسط)
عامل النظافة بعد تعرضه لإصابة بعيار ناري طائش في أجدابيا. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة

غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)

الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح

بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح
الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية

الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية

إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية
المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص
فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا

فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا
شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر كثيرا.. ونجم: أفريقيا تغيرت

شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر ...
باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد

باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد
شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» على «Wtv»

شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» ...
«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي

«موسيقانا».. جلسة فنية طربية حول التراث الأصيل في مركز وهبي البوري الثقافي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الإثنين 24 يوليو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الإثنين 24 يوليو 2023)
بالصور تطعيم الطلاب المستجدين في زليتن
بالصور تطعيم الطلاب المستجدين في زليتن
إصابة عامل نظافة بعيار ناري طائش في أجدابيا
إصابة عامل نظافة بعيار ناري طائش في أجدابيا
لا تهديد لأميركا منذ 2011 .. الكونغرس يُسقط محاولات إنهاء حالة الطوارئ في ليبيا
لا تهديد لأميركا منذ 2011 .. الكونغرس يُسقط محاولات إنهاء حالة ...
سويسرا تدعم برامج «يونيسيف» في ليبيا بـ800 ألف دولار
سويسرا تدعم برامج «يونيسيف» في ليبيا بـ800 ألف دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص ......
المزيد
«نوفا»: الدبيبة على متن أولى الرحلات الجوية بين إيطاليا وليبيا بعد توقف لسنوات
«نوفا»: الدبيبة على متن أولى الرحلات الجوية بين إيطاليا ......
«عمومية» المحكمة العليا بعد حكم الدستورية: نتمسك بعدم الخوض في المسائل السياسية
«عمومية» المحكمة العليا بعد حكم الدستورية: نتمسك بعدم الخوض ......
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع...
سويسرا تدعم برامج «يونيسيف» في ليبيا بـ800 ألف دولار
سويسرا تدعم برامج «يونيسيف» في ليبيا بـ800 ألف دولار...
لا تهديد لأميركا منذ 2011 .. الكونغرس يُسقط محاولات إنهاء حالة الطوارئ في ليبيا
لا تهديد لأميركا منذ 2011 .. الكونغرس يُسقط محاولات إنهاء ......
المزيد