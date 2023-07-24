إصابة عامل نظافة بعيار ناري طائش في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أصيب أحد العاملين في شركة بوابة المتوسط لخدمات الطرق والمرافق والنظافة العامة بعيار ناري طائش أثناء تأدية أعماله في أجدابيا

عامل النظافة في العناية الفائقة

وقال مدير الشركة وسام بوالصادق المسماري، اليوم الإثنين، إن عيارا ناريا طائشا أصاب أحد العاملين المكلفين بأعمال النظافة في شارع النصر، الذي أدخل على إثره العناية الفائقة بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف التعليمي المركزي أجدابيا.

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وأظهرت صور الأشعة الطبية دخول عيار ناري أسفل القفص الصدري للعمال الذي لا زال يتلقى العلاج اللازم بالمستشفى.

عامل النظافة بعد تعرضه لإصابة بعيار ناري طائش في أجدابيا. (بوابة الوسط)