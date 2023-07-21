إصابة شخص في حادث سير على طريق براك - البرطمة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر طبي إن شخصاً أصيب في حادث سير وقع صباح اليوم الجمعة على طريق براك - البرطمة لحالة من مدينة بني وليد.

وأشار مستشفى براك العام، في بيان، إلى أن قسم الطوارئ استقبل اليوم الجمعة مصاباً جراء الحادث يعاني من كسر في فقرات الرقبة، وعظمه clavicle، وخلع فى الكتف الأيمن ثم إجراء الإسعافات الأولية، منوهاً إلى أن المصاب من مدينة بني وليد وجرى تحويله لمدينة طرابلس.

مصرع شخص وإصابة 4 بحادث سير مروع على طريق الجبس

إصابة 14 شخصا في حادث سير بتاجوراء

وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر في اصطدام سيارتين شرق أجدابيا