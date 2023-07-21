إصابة 20 شخصا بتسمم غذائي في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الجمعة، إصابة 20 شخصا بتسمم عرضي جراء تناولهم وجبات سريعة في أحد المطاعم بمدينة تاجوراء.

وقد تلقى مفتشو المركز بلاغا بالخصوص، ليتوجهوا رفقة رجال الحرس البلدي إلى مكان الحادث، لسحب عينات من المطعم المعني، ثم زاروا الحالات الموجودة داخل مصحة «الريادة» في بلدية تاجوراء، للاطمئنان على وضعهم الصحي، وفق بيان صادر عن المركز.

شاحنة تقود إلى ضبط 3 مخازن مواد تنظيف منتهية الصلاحية (صور)

ضبط خضراوات وفواكه وأسماك غير صالحة في غدامس

وأوضح المركز أنه جار إجراء التحاليل المخبرية لكامل الوجبات، للتأكد من مصدر التسمم، واتخاذ الإجراء المناسب من حيث الاختصاص.