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إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 05:15 مساء
إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل
شعار وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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حددت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاعتماد وإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني للعام الدراسي 2022- 2023.

ونبهت الوزارة في بيان مقتضب، إلى موافاة وسائل الإعلام بزمان ومكان اعتماد وإعلان النتيجة ليتسنى لها التغطية الإعلامية.

وفي الخامس من يوليو الجاري، قال مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، إن نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لا تزال في مرحلة العد والفرز وهي المرحلة الأولى، تليها مرحلتا المسح والاحتساب، مضيفًا: «نحتاج 15 يومًا لإعلان النتائج».

مدير مركز الامتحانات: إعلان نتائج الثانوية بعد 15 يوما
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«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي

إعلان نتيجة التعليم الأساسي
وفي الرابع من يوليو الجاري، أعلن وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، اعتماد نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي 2022 - 2023 بنسبة نجاح بلغت 53.88%.

وقال المقريف إن نسبة النجاح في التخصص الديني بلغت 56.48%، بينما سجلت 68% بتخصص الصم وضعاف السمع، حسب حديثه في مؤتمر صحفي منقول على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

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