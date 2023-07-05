مدير مركز الامتحانات: إعلان نتائج الثانوية بعد 15 يوما

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود إن نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لا تزال في مرحلة العد والفرز وهي المرحلة الأولى، تليها مرحلتا المسح والاحتساب، مضيفًا: «نحتاج 15 يومًا لإعلان النتائج».

وبخصوص امتحانات مرحلة التعليم الأساسي، أكد مسعود تنفيذ ملاحظات مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي حول أسئلة الامتحانات، ومنها إلغاء أي سؤال به خطأ مطبعي أو من خارج المنهج المقرر أو لا توجد ضمن خياراته إجابة صحيحة، ومنح درجته للطلاب، حسب تصريح نقلته صفحة وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأشار إلى أن الطعون من حقوق التلاميذ، وسيفتح باب الطعون مباشرة بعد نشر أوراق الإجابة في مركز الامتحانات، مضيفًا: «أي طالب لديه طعون نحن مستعدون للمراجعة، وهذا من باب الثقة في عملنا».