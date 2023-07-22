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مجموعة مسلحة تقتحم منطقة سلطان الأثرية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 22 يوليو 2023, 02:14 مساء
مجموعة مسلحة تقتحم منطقة سلطان الأثرية
مدينة أبوسلطان الأثرية شرق سرت. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مصدر مطلع إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن مجموعة مسلحة اقتحمت موقع مدينة سلطان الأثرية شرق مدينة سرت قبل بضعة أيام ، مشيرا إلى «الاستيلاء عليها ومنع موظفيها من الدخول لمباشرة عملهم».

محتويات منطقة سلطان الأثرية
وذكر المصدر الذى امتنع عن ذكر اسمه أن «المدينة الأثرية تحتوي مخازن معبأة بآلاف القطع الأثرية ترجع للعهد الإسلامي والروماني والأفريقي». كما يوجد متحف وميناء صغير ومساحات واسعة من الهكتارات تتبع الأثرية سلطان.

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يشار إلى أن مدينة سلطان الأثرية من أكبر المدن الأثرية في ليبيا، وتقع في نطاق المجلس التسييري سلطان 60 كلم شرق مدينة سرت، ويطالب العاملون بالمدينة الأثرية الجهات المختصة بضرورة الحفاظ على المنطقة من العبث.

وفي العام 2016، تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات الفضائية أنباء بشأن قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بسرقة إحدى القطع الأثرية بالمدينة، لكن مدير مدينة سلطان الأثرية، عبدالعظيم حافظ نفى في تصريح إلى «بوابة الوسط» صحة هذه الأنباء.

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