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القبض على عدد من المتسولين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 08:46 مساء
القبض على عدد من المتسولين في طرابلس
عدد من المتسولين عقب ضبطهم في العاصمة طرابلس، 21 يوليو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المتسولين. 

وأشار منشور للمديرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى استمرار حملة مكافحة التسول للقضاء على ظاهرة التسول. ونوه إلى أن «هذه الظاهرة باتت واضحة في الشوارع وعند إشارات المرور وداخل الأسواق وأمام المساجد».

- إطلاق حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول بمدينة بنغازي وضواحيها
- ضبط 16 شخصا في حملة لمكافحة التسول في طرابلس

حملة لمكافحة التسول في طرابلس
وأطلقت مديرية أمن طرابلس في مارس الماضي حملة لمكافحة التسول، تهدف لتوجيه وعي المواطنين بعدم التعاطف مع المتسولين، والتوجه نحو العمل الخيري المؤسسي الذي يضمن وصول الصدقات والتبرعات والزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين، وعدم تشجيع هؤلاء على التسول.

عناصر من لجنة مكافحة التسول في العاصمة طرابلس، 21 يوليو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
عناصر من لجنة مكافحة التسول في العاصمة طرابلس، 21 يوليو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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