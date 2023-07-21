القبض على عدد من المتسولين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المتسولين.

وأشار منشور للمديرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى استمرار حملة مكافحة التسول للقضاء على ظاهرة التسول. ونوه إلى أن «هذه الظاهرة باتت واضحة في الشوارع وعند إشارات المرور وداخل الأسواق وأمام المساجد».

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حملة لمكافحة التسول في طرابلس

وأطلقت مديرية أمن طرابلس في مارس الماضي حملة لمكافحة التسول، تهدف لتوجيه وعي المواطنين بعدم التعاطف مع المتسولين، والتوجه نحو العمل الخيري المؤسسي الذي يضمن وصول الصدقات والتبرعات والزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين، وعدم تشجيع هؤلاء على التسول.

عناصر من لجنة مكافحة التسول في العاصمة طرابلس، 21 يوليو 2023. (مديرية أمن طرابلس)