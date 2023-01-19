ضبط 16 شخصا في حملة لمكافحة التسول في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، ضبط 16 متسولا من جنسيات مختلفة خلال حملة أمنية مشتركة؛ لمكافحة ظاهرة التسول بالعاصمة.

وشارك في الحملة قسم الشرطة النسائية بمديرية أمن طرابلس وأعضاء وحدة المهام الخاصة وأعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس، واستهدفت ضبط عصابات التسول بعد ازدياد عدد من المتسولين والمتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدا في شوارع العاصمة، وفق بيان صادر عن المديرية.

- ضبط 14 متسولا في طرابلس

- ضبط 21 متسولا من الوافدين في طرابلس

وفي ديسمبر الماضي، شنت مديرية أمن طرابلس حملة لمكافحة التسول في العاصمة أسفرت عن ضبط 14 متسولا من كلا الجنسين ومختلف الجنسيات الأجنبية.

حملة لمكافحة التسول في طرابلس، 19 يناير 2022. (مديرية أمن طرابلس)

حملة لمكافحة التسول في طرابلس، 19 يناير 2022. (مديرية أمن طرابلس)

حملة لمكافحة التسول في طرابلس، 19 يناير 2022. (مديرية أمن طرابلس)