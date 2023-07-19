شاهد في «هنا ليبيا»: عادات فزان للعام العام الهجري الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الضوء على مجموعة من الأخبار المحلية والبلدية، والقضايا التي تهم المواطنين في مختلف المدن، ومن بينها عادات فزان للعام العام الهجري الجديد.

انعدام الخدمات في محلة غدوة

وفي إطار إبراز الجانب الخدمي، أشار البرنامج إلى انعدام الخدمات في محلة غدوة التابعة لبلدية سبها وتبعد عنها مسافة 70 كليو مترًا، وتعاني من بنية تحتية متدهورة، وغياب الخدمات الصحية.

وتطرق البرنامج إلى أزمة تأخر الرواتب لدى العديد من القطاعات، ومنها الخطوط الليبية، حيث يقول رئيس مكتب المتاعبة بالخطوط الليبية عطية البرعصي إن أربعة آلاف عائلة ذويهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 32 شهرًا.

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