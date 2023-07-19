«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر إلى 41 دولة دون تأشيرة، وفق ما أكدته شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية «هينلي آند بارتنرز».

ويُحدث مؤشر الشركة قوة جوازات السفر على مدى العام بالتوازى مع أي تغييرات تدخل حيز التنفيذ، مستندا إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لذلك صنّف ليبيا في المرتبة الـ95 عالميا من ضمن 199 جواز سفر حول العالم.

بدأ مؤشر «هينلي» لجوازات السفر إصداره منذ العام 2005 من قِبل شركة «هينلي آند بارتنرز»، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها.

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سنغافورة في المقدمة عالميا والإمارات عربيا

جاء جواز السفر الليبي في المراتب الأخيرة من حيث قوته، وذلك قبل السودان بـ44 وجهة، ثم لبنان بـ43، والأراضي الفلسطينية بـ38، والصومال واليمن بـ35، وسورية بـ30، والعراق بـ29، وأفغانستان بـ27 وجهة.

وتصدرت سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم بعد خمس سنوات على التوالي، إذ يمكن لحاملي هذا الجواز السفر إلى 193 وجهة حول العالم دون «فيزا»، وصعدت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني مع إمكانية السفر إلى 190 وجهة دون تأشيرة مسبقة. وجاءت دول النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد في المرتبة الثالثة لأقوى جوازات السفر، حيث يمكن لحاملي جنسية هذه الدول السفر إلى 189 دولة دون تأشيرة.

بينما احتلت الإمارات قائمة الدول العربية في قوة جواز السفر، حيث يمكن لمواطنيها دخول 179 بلدا دون تأشيرة مسبقة، تليها قطر بإجمالي 103 وجهات، ثم الكويت بـ99 وجهة.