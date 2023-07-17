  • Alwasat News
Atwasat

الحويج يبحث عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتوقفة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 11:45 مساء
الحويج يبحث عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتوقفة
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يستقل نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد)
alwasat radio

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج خلال لقائه نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، آلية عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها بمختلف المناطق.

واستعرض اللقاء، الذي عقد اليوم الإثنين بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، نتائج زيارة الوفد البريطاني إلى مدينة بنغازي والترتيبات الجارية لتنظيم زيارة الوفد إلى العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- «القابضة للاتصالات» تبحث سبل التعاون مع الشركات البريطانية
- عون يشيد بمساهمة الشركات البريطانية في تنمية وتطوير قطاع النفط

تعزيز دور مجلس أصحاب الأعمال الليبي البريطاني
وأكد الحويج أهمية عقد اجتماع للجنة المتابعة الليبية البريطانية بهدف تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز دور مجلس أصحاب الأعمال الليبي البريطاني لتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية وعقد شراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأبدت كاترينا رغبة المملكة المتحدة البريطانية في تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات التجارة والاستثمار والمواصلات والمناطق الحرة والطاقات المتجددة، مؤكدة حرص الشركات البريطانية على استئناف نشاطها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار، ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

واتفق الجانبان على تعزيز التواصل بين الإدارات المختصة بالوزارة والملحقية التجارية بالسفارة البريطانية لدى ليبيا، وتنظيم لقاءات ثنائية تظُم الفاعليات الاقتصادية والتجارية في البلدين.

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يستقل نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يستقل نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يستقل نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يستقل نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يستقل نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يستقل نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط ...
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب

شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب
الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو

الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو
كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم

كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»

تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة

موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)

الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)
النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة
جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين

جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين
«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟

«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي

لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد ...
السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس

السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس
شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «هنا ليبيا»: محكمة البيضاء تقضي ببطلان انتخابات المجلس البلدي
شاهد في «هنا ليبيا»: محكمة البيضاء تقضي ببطلان انتخابات المجلس ...
الدبيبة يستعرض مع أعيان من العجيلات إجراءات معرفة مصير الحاجة برنية
الدبيبة يستعرض مع أعيان من العجيلات إجراءات معرفة مصير الحاجة ...
النائب العام يشكل لجنة لتنفيذ عقوبتي الإعدام والقتل وفق جدول زمني
النائب العام يشكل لجنة لتنفيذ عقوبتي الإعدام والقتل وفق جدول زمني
الداخلية: تمركزات أمنية فجائية قرب الحدود مع تونس لمنع دخول المهاجرين
الداخلية: تمركزات أمنية فجائية قرب الحدود مع تونس لمنع دخول ...
حكومة الوحدة: الأربعاء عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية والخميس إجازة من الرصيد السنوي
حكومة الوحدة: الأربعاء عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية والخميس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
المزيد
الداخلية: نبش وتخريب موقع أثري في زوارة
الداخلية: نبش وتخريب موقع أثري في زوارة...
الحويج يبحث عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتوقفة
الحويج يبحث عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع ......
وصول قطع غيار لمحطتي كهرباء الزويتينة وجنوب طرابلس
وصول قطع غيار لمحطتي كهرباء الزويتينة وجنوب طرابلس...
حكومة الوحدة: الأربعاء عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية والخميس إجازة من الرصيد السنوي
حكومة الوحدة: الأربعاء عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية ......
الداخلية: تمركزات أمنية فجائية قرب الحدود مع تونس لمنع دخول المهاجرين
الداخلية: تمركزات أمنية فجائية قرب الحدود مع تونس لمنع دخول ......
المزيد