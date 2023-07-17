الحويج يبحث عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتوقفة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج خلال لقائه نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، آلية عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها بمختلف المناطق.

واستعرض اللقاء، الذي عقد اليوم الإثنين بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، نتائج زيارة الوفد البريطاني إلى مدينة بنغازي والترتيبات الجارية لتنظيم زيارة الوفد إلى العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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تعزيز دور مجلس أصحاب الأعمال الليبي البريطاني

وأكد الحويج أهمية عقد اجتماع للجنة المتابعة الليبية البريطانية بهدف تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز دور مجلس أصحاب الأعمال الليبي البريطاني لتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية وعقد شراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأبدت كاترينا رغبة المملكة المتحدة البريطانية في تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات التجارة والاستثمار والمواصلات والمناطق الحرة والطاقات المتجددة، مؤكدة حرص الشركات البريطانية على استئناف نشاطها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار، ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

واتفق الجانبان على تعزيز التواصل بين الإدارات المختصة بالوزارة والملحقية التجارية بالسفارة البريطانية لدى ليبيا، وتنظيم لقاءات ثنائية تظُم الفاعليات الاقتصادية والتجارية في البلدين.

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يستقل نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يستقل نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يستقل نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد)