النائب العام يشكل لجنة لتنفيذ عقوبتي الإعدام والقتل وفق جدول زمني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة لتمهيد تنفيذ الأحكام القاضية بإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً أو القتل حداً في حق مرتكبي واقعات القتل العمد والحرابة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع رئيس جهاز الشرطة القضائية، وأمين سر الجهاز، ووكلاء النيابة القائمين على متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية، بحسب بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك».

في مستهل الاجتماع، قال النائب العام إن «النهوض بمسؤولية تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية يتطلب المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذها في مواقيت لا تتعارض مع السياسة العقابية».

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وأضاف أن أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام اقتضت تشكيل لجنة لتمهيد إنزال عقوبة الإعدام قصاصاً أو القتل حداً، وفق نسق يقوم على وضع مصفوفة تتضمن رأياً بالجدول الزماني لتنفيذ الأحكام المصادق عليها، وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بإجراءات تنفيذها أو الضمانات القضائية المقررة في شأنها.

في السياق نفسه، أكد النائب العام ضرورة تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل الرئيسة، وتقييم مدى توافرها على اشتراطات تنفيذ أحكام الإعدام أو القتل، وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بالجوانب الأمنية، والإدارية في المؤسسة، والاطلاع على ملف المحكوم عليه لدى المؤسسة، وتوثيق حالته من النواحي جميعها.

النائب العام يجتمع مع رئيس جهاز الشرطة القضائية، وأمين سر الجهاز، ووكلاء النيابة القائمين على متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية، الإثنين 17 يوليو 2023 (مكتب النائب العام)

النائب العام يجتمع مع رئيس جهاز الشرطة القضائية، وأمين سر الجهاز، ووكلاء النيابة القائمين على متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية، الإثنين 17 يوليو 2023 (مكتب النائب العام)