  • Alwasat News
Atwasat

«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 02:03 مساء
«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي
طائرة مقاتلة ليبية، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

احتلت ليبيا المرتبة 64 من أصل 145 دولة ضمن قائمة أكبر الأساطيل الجوية العسكرية حول العالم، وذلك بـ127 طائرة ضمن أسطولها، وفق موقع «غلوبال فاير باور» المختص في الشؤون العسكرية واللوجستية.

ولم يحدد الموقع الأميركي ما إذا كانت الجهة العسكرية المتحكمة في تلك القوة في شرق أو غرب البلاد، وهو يعتمد في ترتيبه على أنواع الطائرات المقاتلة وأعداد المدربين الأساسيين والمتقدمين، وطائرات النقل العسكرية ذات الأجنحة الثابتة، والمروحيات والقاذفات.

مصر الأولى عربيا
وعربيا جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا والثامنة عالميا بامتلاكها لـ1069 طائرة عسكرية بينها 245 مقاتلة اعتراضية و341 طائرة تدريب وأيضا حاملتي طائرات هليكوبتر مع 92 طائرة هليكوبتر هجومية، ثم السعودية بالمركز 12 على العالم بـ897 طائرة، والإمارات في المركز 20 لامتلاكها 565 طائرة، والجزائر في المركز 21 بـ547 طائرة. وسورية في المرتبة 29 بحيازتها لـ453 طائرة، والعراق 31 بـ361 طائرة، والأردن في المركز 37 بـ256 طائرة، تلاه المغرب بـ250 طائرة.

«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022

وحلت قطر في المرتبة 48 بامتلاكها 198 طائرة، والسودان في المركز 51 بـ191، واليمن 53 بعدد طائرات بلغ 177، وتونس في المرتبة 56 بـ152 طائرة. واحتلت عمان المركز 63 بـ128 طائرة، تلتها ليبيا ثم البحرين 67 بـ116 طائرة والكويت في المركز 69 بـ114 طائرة، ولبنان في المركز 82 بـ78 طائرة وأخيرا موريتانيا في المركز 113 بـ23 طائرة.

أميركا الأولى في العالم
عالميا جاء الولايات المتحدة في المرتبة الأولى حيث تمتلك 13300 طائرة عسكرية من بينها 1914 طائرة مقاتلة اعتراضية، و5584 طائرة هليكوبتر، و983 طائرة هليكوبتر هجومية.

وجاءت روسيا ثانيا بامتلاكها 4182 طائرة عسكرية، تلتها الصين بـ3166، والهند رابعا 2210، وكوريا الجنوبية 1602، واليابان 1451، وباكستان سابعا 1413. وجاءت تركيا تاسعا؛ لامتلاكها 1065، تلتها فرنسا في المركز العاشر بـ1004 طائرة عسكرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو

الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو
كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم

كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»

تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة

موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)

الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)
النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة
جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين

جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين
«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟

«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي

لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد ...
السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس

السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس
شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا
«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير

«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير
شاهد: الأهلي بنغازي يفوز على الأهلي طرابلس ويتوج بلقب دوري السلة

شاهد: الأهلي بنغازي يفوز على الأهلي طرابلس ويتوج بلقب دوري السلة
استقبال وزاري للبطل الليبي الرباع الذهبي إحسان شلابي (صور)

استقبال وزاري للبطل الليبي الرباع الذهبي إحسان شلابي (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد زيارته ليبيا.. دبلوماسي إيراني: الدولتان تعتزمان توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية
بعد زيارته ليبيا.. دبلوماسي إيراني: الدولتان تعتزمان توسيع ...
أبوجناح يبحث مع ممثلي شركة هندية استئناف مشروعاتها في الجنوب
أبوجناح يبحث مع ممثلي شركة هندية استئناف مشروعاتها في الجنوب
«أمن الهلال النفطي»: ضبط شخص يطلق النار عشوائيا في منطقة بشر
«أمن الهلال النفطي»: ضبط شخص يطلق النار عشوائيا في منطقة بشر
المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترحب باستقبال السلطات الليبية مهاجرين قرب الحدود مع تونس
المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترحب باستقبال السلطات الليبية ...
المنقوش تبحث مع سفير عمان لدى تونس ترتيبات إعادة فتح السفارة في طرابلس
المنقوش تبحث مع سفير عمان لدى تونس ترتيبات إعادة فتح السفارة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
المزيد
بن قدارة يطلق برنامجا تدريبيا لخريجي التخصصات النفطية.. منح للمتدربين وتعيين الناجحين
بن قدارة يطلق برنامجا تدريبيا لخريجي التخصصات النفطية.. منح ......
لاجئون سودانيون في ليبيا يطلبون مساعدة الأمم المتحدة
لاجئون سودانيون في ليبيا يطلبون مساعدة الأمم المتحدة...
«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي
«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي...
المنقوش تبحث مع سفير عمان لدى تونس ترتيبات إعادة فتح السفارة في طرابلس
المنقوش تبحث مع سفير عمان لدى تونس ترتيبات إعادة فتح السفارة......
المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترحب باستقبال السلطات الليبية مهاجرين قرب الحدود مع تونس
المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترحب باستقبال السلطات الليبية ......
المزيد