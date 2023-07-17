«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

احتلت ليبيا المرتبة 64 من أصل 145 دولة ضمن قائمة أكبر الأساطيل الجوية العسكرية حول العالم، وذلك بـ127 طائرة ضمن أسطولها، وفق موقع «غلوبال فاير باور» المختص في الشؤون العسكرية واللوجستية.

ولم يحدد الموقع الأميركي ما إذا كانت الجهة العسكرية المتحكمة في تلك القوة في شرق أو غرب البلاد، وهو يعتمد في ترتيبه على أنواع الطائرات المقاتلة وأعداد المدربين الأساسيين والمتقدمين، وطائرات النقل العسكرية ذات الأجنحة الثابتة، والمروحيات والقاذفات.

مصر الأولى عربيا

وعربيا جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا والثامنة عالميا بامتلاكها لـ1069 طائرة عسكرية بينها 245 مقاتلة اعتراضية و341 طائرة تدريب وأيضا حاملتي طائرات هليكوبتر مع 92 طائرة هليكوبتر هجومية، ثم السعودية بالمركز 12 على العالم بـ897 طائرة، والإمارات في المركز 20 لامتلاكها 565 طائرة، والجزائر في المركز 21 بـ547 طائرة. وسورية في المرتبة 29 بحيازتها لـ453 طائرة، والعراق 31 بـ361 طائرة، والأردن في المركز 37 بـ256 طائرة، تلاه المغرب بـ250 طائرة.

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وحلت قطر في المرتبة 48 بامتلاكها 198 طائرة، والسودان في المركز 51 بـ191، واليمن 53 بعدد طائرات بلغ 177، وتونس في المرتبة 56 بـ152 طائرة. واحتلت عمان المركز 63 بـ128 طائرة، تلتها ليبيا ثم البحرين 67 بـ116 طائرة والكويت في المركز 69 بـ114 طائرة، ولبنان في المركز 82 بـ78 طائرة وأخيرا موريتانيا في المركز 113 بـ23 طائرة.

أميركا الأولى في العالم

عالميا جاء الولايات المتحدة في المرتبة الأولى حيث تمتلك 13300 طائرة عسكرية من بينها 1914 طائرة مقاتلة اعتراضية، و5584 طائرة هليكوبتر، و983 طائرة هليكوبتر هجومية.

وجاءت روسيا ثانيا بامتلاكها 4182 طائرة عسكرية، تلتها الصين بـ3166، والهند رابعا 2210، وكوريا الجنوبية 1602، واليابان 1451، وباكستان سابعا 1413. وجاءت تركيا تاسعا؛ لامتلاكها 1065، تلتها فرنسا في المركز العاشر بـ1004 طائرة عسكرية.