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وزارة النفط: استئناف إنتاج حقلي الشرارة والفيل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 11:22 مساء
وزارة النفط: استئناف إنتاج حقلي الشرارة والفيل
من أعمال صيانة صمامات خزانات حقل الفيل النفطي، 2 أكتوبر 2020. (شركة مليتة للنفط والغاز)
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أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بحقلي «الشرارة» الذي تديره شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية و«الفيل» الذي تديره شركة مليته للنفط والغاز، بعد إيقاف عمليات الإنتاج بهما منذ أول أمس الخميس.

وقدمت الوزارة في بيان مقتضب، الشكر إلى العاملين بالحقلين وبجميع الحقول والمواني النفطية على جهودهم المبذولة للاستمرار في عمليات الإنتاج.

وفي وقت سابق، قال مهندسا نفط بحقل الشرارة لوكالة «رويترز»، إن تشغيل الحقل استؤنف جزئيا بإنتاج 30 ألف برميل يوميا من أصل 290 ألفا في المعتاد، بعد توقفه منذ يوم الخميس. وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح غد الأحد.

وترددت معلومات منذ الخميس الماضي بشأن تعرض حقلي الفيل والشرارة للإقفال، لكن لم يصدر أي بيان من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الوضع في الحقلين. إلا أن وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أكدت، أمس الجمعة، غلق بعض الحقول النفطية لكنها لم تحددها.

«خلل طارئ» في حقل الشرارة
وفي الأثناء، ناشدت الشركة العامة للكهرباء، صباح الجمعة، الحكومة والجهات والأطراف المعنية كافة «بالتدخل العاجل ومعالجة خلل في حقل الشرارة النفطي في أقرب وقت ممكن».

ولم توضح الشركة في بيان، ماهية هذا الخلل بحقل الشرارة الذي دعت إلى معالجته «تفاديا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه وعلى محطات الجنوب خصوصًا والشبكة العامة عمومًا تجنبًا لحدوث أي إطفاءات».

وأعربت الشركة «عن أسفها للتطورات السلبية الطارئة بالحقل»، معلنة إخلاء «مسؤوليتها عن الآثار التي ستترتب في مقبل الأيام عن هذه المشكلة». مشيدة بجهود العاملين بالشركة على المستويات كافة، وكذلك بتعاون المؤسسة الوطنية للنفط معها في سبيل الرفع من أداء الشبكة الكهربائية.

إطلاق بومطاري بعد أيام من احتجازه في طرابلس
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«رويترز»: استئناف الإنتاج جزئيا بحقل الشرارة

التلويح بغلق النفط.. ودعوات أممية لفتحه
وتكاثفت التلويحات بغلق حقول وموانئ النفط على خلفية اتهامات لجهاز الأمن الداخلي بـ«خطف» وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، فرج بومطاري، وقوبل ذلك بدعوات أممية لإنهاء غلق بعض الحقول النفطية والامتناع عن أي تصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض.

والخميس، دان بيان صادر عمن سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» ما وصفوه بـ«خطف غير مبرر» لبومطاري، أثناء زيارته العاصمة طرابلس، ولوّحوا بقفل حقول وموانئ النفط حال عدم إطلاقه.

وقالوا في بيان، تلاه أحدهم، إنه جرى «خطف» بومطاري واقتياده إلى جهة غير معلومة فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي لإجراء زيارة عادية إلى العاصمة طرابلس، موضحين أن بومطاري مرشحا لنيل منصب المحافظ المركزي وهو ما جعله عرضة لـ«الخطر والخطف».

إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، إنها «تشعر بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بغلق بعض حقول النفط ردا على خطف بومطاري»، منبهة إلى أن هذا الغلق «من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي».

إطلاق بومطاري هل ينهي الأزمة؟
ومساء السبت، أفادت قناة «الوسط» (WTV) بإطلاق فرج بومطاري، بعد احتجازه لأيام في العاصمة طرابلس.

كما نقل «تلفزيون المسار» المقرب من القيادة العامة، عن رئيس المجلس الاجتماعي المرشح الرئاسي السنوسي الحليق قوله، إن بومطاري أُطلق بعد تدخل النائب العام المستشار الصديق الصور.

وفي مداخلة مع قناة «الوسط» (WTV) قبل يومين، وصف الحليق احتجاز بومطاري في طرابلس بأنه «مؤامرة» من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. في حين أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن توقيف وزير المالية السابق جاء على خلفية ترشحه لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

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