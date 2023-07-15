المنقوش تُعلق على عودة غالبية الدبلوماسيين الألمان إلى سفارة بلادهم في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بانتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان إلى مقر عملهم في السفارة الألمانية بطرابلس بشكل دائم، بعد قرابة 9 أعوام من عملهم في تونس.



وقالت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذا الانتقال مؤشر إيجابي جديد على تفاؤل أصدقاء ليبيا، وثمرة جهود متواصلة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية».

ماذا قال السفير الألماني؟

يوم الجمعة، أعلن السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت انتقال غالبية دبلوماسيي السفارة إلى مقر عملهم في العاصمة طرابلس. واعتبر أونماخت في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» أن هذا الإجراء «خطوة جديدة أخرى لتقوية العلاقات مع ليبيا»، معيدا تغريد ما نشرته السفارة الألمانية في تونس بشأن هذه الخطوة.

أونماخت: انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان إلى مقر عملهم بطرابلس

وقال أونماخت: «خطوة جديدة أخرى لتقوية علاقاتنا. ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس، وهدفهم الرئيسي للعام المقبل تسهيل الإجراءات كافة لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة».

في حين، قالت السفارة الألمانية لدى تونس عبر «تويتر»: «سفارتان تفترقان، وما أصعب الفراق. بقلب مثقل نودع هذا الصيف السفير الألماني لدى ليبيا، وفريق سفارة ألمانيا في طرابلس».