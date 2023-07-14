أونماخت: انتقال غالبية الدبلوماسيين الألمان إلى مقر عملهم بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، انتقال غالبية دبلوماسي السفارة إلى مقر عملهم في العاصمة طرابلس بعد سبع سنوات أمضوها في تونس.

واعتبر أونماخت في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، أن هذا الإجراء «خطوة جديدة أخرى» لتقوية العلاقات مع ليبيا، وأعاد تغريد ما نشرته السفارة الألمانية في تونس بشأن هذه الخطوة.

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وقال أونماخت: «خطوة جديدة أخرى لتقوية علاقاتنا!. ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس، وهدفهم الرئيسي للعام المقبل تسهيل الإجراءات كافة لانتقال باقي الزملاء إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة».

في حين قالت السفارة الألمانية لدى تونس عبر «تويتر»: «سفارتان تفترقان وما أصعب الفراق. بقلب مثقل نودع هذه الصائفة السفير الألماني لدى ليبيا، وفريق سفارة ألمانيا في طرابلس. خلال السنوات التسع الماضية، تقاسمنا معًا مبنى السفارة في تونس و كانُوا/ كُنَّ لنا خير جيران، زملاء وأصدقاء».

حفل توديع الدبلوماسيين الألمان في تونس، 14 يوليو 2023. (ميخائيل أونماخت)