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«الكهرباء»: شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 06:46 مساء
«الكهرباء»: شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف
من أعمال شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف، 14 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف جهد «400 ك.ف».

جاء ذلك بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة لنحو 32 برجًا، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة، وتنفيذ شركة «النخبة الهندسية» للمقاولات العامة، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة، أشار إلى مساهمة الخط في مرونة نقل الطاقة واستقرارية الشبكة.

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من أعمال شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف، 14 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف، 14 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف، 14 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف، 14 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف، 14 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال شحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف، 14 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
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