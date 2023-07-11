«الكهرباء»: مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع لتحسين شبكة الضغط المنخفض بمنطقة السبيخة بمدينة رقدالين، بعد معاناتها من «تذبذب وضعف» جراء التوسع في النشاط السكاني والعمراني بالمنطقة.

وشملت الأعمال قيام المهندسين التابعين لفرقة التركيبات بدائرة توزيع رقدالين بإدارة توزيع الساحل بإضافة أسلاك مسافة 350 مترًا، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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وأوضحت الشركة أن استكمال المشروع يسهم بشكل كبير في معالجة الاختناقات وتحسين الجهد بمنطقة السبيخة بمدينة رقدالين.

وفي وقت سابق اليوم، استقبلت مخازن الشركة العامة للكهرباء خمس شاحنات تحمل 175 محولًا مختلفة الأحجام موردة من تونس.

من أعمال تحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين، 11 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين، 11 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تحسين شبكة الضغط المنخفض برقدالين، 11 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)