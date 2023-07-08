«الكهرباء»: بدء صيانة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات بالعجيلات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تواصل أعمال صيانة خط «30 ك ف» بمنطقة الشبيكة بمدينة العجيلات الذي تضرر جراء الاشتباكات التي شهدتها المدينة، أمس الجمعة.

وتنفذ أعمال الصيانة الفرق الفنية التابعة لإدارة الساحل الغربي، بينما دعت شركة الكهرباء في بيان مقتضب، المواطنين إلى تقدير «الظرف الاستثنائي» إلى حين الانتهاء من صيانة الأضرار وإرجاع تيار الكهرباء.

«الكهرباء»: انقطاع التيار عن مناطق بالعجيلات نتيجة الاشتباكات الدائرة

وأمس الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع الكهرباء بشكل جزئي عن بعض المناطق بمدينة العجيلات.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن انقطاع التيار جاء بعدما تعرضت خطوط نقل الكهرباء إلى التلف جراء «الاشتباكات الدائرة» بمدينة العجيلات، دون أن تكشف مزيد التفاصيل حول هذه الاشتباكات.

من أعمال صيانة الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء جراء الاشتباكات بالعجيلات، 8 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء جراء الاشتباكات بالعجيلات، 8 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء جراء الاشتباكات بالعجيلات، 8 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)