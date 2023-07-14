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شركة الكهرباء تناشد الحكومة والجهات المعنية بمعالجة «خلل طارئ» في حقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 01:03 صباحا
شركة الكهرباء تناشد الحكومة والجهات المعنية بمعالجة «خلل طارئ» في حقل الشرارة
شعار الشركة العامة للكهرباء (أرشيفية: الإنترنت)
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ناشدت الشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم الجمعة، الحكومة وكافة الجهات والأطراف المعنية «بالتدخل العاجل ومعالجة خلل في حقل الشرارة النفطي في أقرب وقت ممكن».

ولم توضح الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» ماهية هذا الخلل بحقل الشرارة الذي دعت إلى معالجته «تفاديا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه وعلى محطات الجنوب خصوصًا والشبكة العامة عمومًا تجنبًا لحدوث أي إطفاءات».

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وأعربت الشركة «عن أسفها للتطورات السلبية الطارئة بالحقل»، معلنة إخلاء «مسؤليتها عن الآثار التي ستترتب في مقبل الأيام عن هذه المشكلة». مشيدة بجهود العاملين بالشركة على كافة المستويات وكذلك بتعاون المؤسسة الوطنية للنفط معها في سبيل الرفع من أداء الشبكة الكهربائية.

الوضع في حقلي الشرارة والفيل
يأتي ذلك في وقت دعت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى تجنب الإغلاق النفطي الذي هددت بتنفيذه بعض الشخصيات الليبية احتجاجا على الوضع السياسي الراهن وخطف وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري.

وترددت معلومات متضاربة أمس الخميس بشأن تعرض حقول النفط في جنوب غرب ليبيا سيما حقلي الفيل والشرارة للإقفال، لكن لم يصدر أي بيان من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الوضع في الحقلين.

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