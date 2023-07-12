  • Alwasat News
Atwasat

وزارة الداخلية: أعيان وحكماء يفرن ينتظرون إعادة تقييم قرار دمج المديريات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 08:51 مساء
وزارة الداخلية: أعيان وحكماء يفرن ينتظرون إعادة تقييم قرار دمج المديريات
اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأربعاء، إن أعيان وحكماء بلدية يفرن غرب ليبيا، ينتظرون ما ستتوصل إليه اللجنة المكلفة بإعادة تقييم قرار دمج مديريات الأمن، الذي آثار جدلاً منذ إعلانه من قبل الوزارة.

وانتقلت لجنة مكلفة من وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، اليوم الأربعاء، إلى مديرية أمن وسط الجبل عقب زيارتها لمديرية أمن شرق الجبل بمدينة غريان.

مقترحات أعيان وحكماء يفرن بشأن دمج المديريات
وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللجنة عقدت اجتماعاً بمقر ديوان بلدية يفرن بحضور أعيان وحكماء المدينة، جرى خلاله «مناقشة مقترحات الأعيان والحكماء، وتبادل الآراء والاستماع إلى وجهات نظرهم حول قرار دمج المديريات».

وأوضح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع لأعيان وحكماء يفرن أن قرار وزير الداخلية المكلف بشأن دمج المديريات جاء عقب دراسة لمدة ثلاثة أشهر عملت عليه لجنة مختصة، مؤكدين تشكيل لجنة من قِبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة حول هذا القرار وفي انتظار نتائجها.

مخرجات الاجتماع مع أعيان وحكماء يفرن
وأضافت وزارة الداخلية أن أعضاء اللجنة طالبوا أعيان وحكماء بلدية يفرن بضرورة استمرار عمل مراكز الشرطة، لأن العمل الأمني يحتاجه المواطنين من خلال هذه المراكز.

- الدبيبة يقرر إرجاء تنفيذ قرار دمج مديريات أمن الجبل الغربي
- بعد قرار دمج مديريات الأمن.. أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي يقررون وقف التعامل مع حكومة الدبيبة
- الطرابلسي يعلن إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي

وأكدت الوزارة أن أعيان وحكماء مدينة يفرن «أبدوا من جهتهم تفهمهم وأكدوا أن الصورة قد توضحت لهم وأن مخاوفهم قد زالت وأنهم في انتظار ما تسفر عنه اللجنة المشكلة المعنية بإعادة تقييم القرار» التي جرى تشكيلها بموجب تعليمات الدبيبة.

إرجاء تنفيذ قرار دمج المديريات
وأعلن الدبيبة يوم الأحد، إرجاء تنفيذ قرار وزارة الداخلية بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن ببلديات الجبل الغربي، حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، وذلك خلال خلال لقائه وفداً من أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي لبحث الاعتراضات على القرار.

وأكد الدبيبة، أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية، مضيفاً أن «قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقاً للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بُعد سياسي»، بحسب بيان عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك».

موقف بلديات الجبل الغربي من دمج المديريات
وأعلن أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحين إلغاء قرار دمج مديريات الأمن في الجبل، معتبرين القرار «تهديدا للنسيح الاجتماعي في الجبل الغربي».

والثلاثاء الماضي، تحدث الطربلسي عن «خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن في المناطق والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن». وقال: «مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها في غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس، كونها منطقة حدودية».

اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان

لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن

«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن
«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة أفريقيًا التي منحها «كاف»

«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة ...
«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟

«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟
«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟
كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية

كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي

«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي
تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر

تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر
«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»

«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»

«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»
ذكرى مجزرة سريبرينيتشا.. عندما غدر الصرب بالمسلمين في البوسنة وأطلقوا الموت في كل مكان

ذكرى مجزرة سريبرينيتشا.. عندما غدر الصرب بالمسلمين في البوسنة وأطلقوا الموت في ...
«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة

«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة
للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)

للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)
تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»

تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»
بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب

بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يلتقي الحداد ورئيس أركان القوات البرية
المنفي يلتقي الحداد ورئيس أركان القوات البرية
هجوم سيبراني على مركز بيانات «ليبيا للاتصالات والتقنية»
هجوم سيبراني على مركز بيانات «ليبيا للاتصالات والتقنية»
قادة مفوضية كشاف سبها يطلبون دعم الكوني
قادة مفوضية كشاف سبها يطلبون دعم الكوني
«الدولية للهجرة» تكشف آخر أرقام أعداد النازحين من السودان إلى ليبيا.. ونائب يحذر من «مؤامرة»!
«الدولية للهجرة» تكشف آخر أرقام أعداد النازحين من السودان إلى ...
النائب العام: تحقيقات «تشفير العملات» كشفت إمكانات هائلة يسخرها المعدنون
النائب العام: تحقيقات «تشفير العملات» كشفت إمكانات هائلة يسخرها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
عون يتطلع إلى مشاركة الشركات الروسية في الجولات الاستكشافية لقطاعي النفط والغاز
عون يتطلع إلى مشاركة الشركات الروسية في الجولات الاستكشافية ......
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر...
وزارة الداخلية: أعيان وحكماء يفرن ينتظرون إعادة تقييم قرار دمج المديريات
وزارة الداخلية: أعيان وحكماء يفرن ينتظرون إعادة تقييم قرار ......
النائب العام: تحقيقات «تشفير العملات» كشفت إمكانات هائلة يسخرها المعدنون
النائب العام: تحقيقات «تشفير العملات» كشفت إمكانات هائلة ......
«الدولية للهجرة» تكشف آخر أرقام أعداد النازحين من السودان إلى ليبيا.. ونائب يحذر من «مؤامرة»!
«الدولية للهجرة» تكشف آخر أرقام أعداد النازحين من السودان ......
المزيد