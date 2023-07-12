وزارة الداخلية: أعيان وحكماء يفرن ينتظرون إعادة تقييم قرار دمج المديريات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأربعاء، إن أعيان وحكماء بلدية يفرن غرب ليبيا، ينتظرون ما ستتوصل إليه اللجنة المكلفة بإعادة تقييم قرار دمج مديريات الأمن، الذي آثار جدلاً منذ إعلانه من قبل الوزارة.

وانتقلت لجنة مكلفة من وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، اليوم الأربعاء، إلى مديرية أمن وسط الجبل عقب زيارتها لمديرية أمن شرق الجبل بمدينة غريان.

مقترحات أعيان وحكماء يفرن بشأن دمج المديريات

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللجنة عقدت اجتماعاً بمقر ديوان بلدية يفرن بحضور أعيان وحكماء المدينة، جرى خلاله «مناقشة مقترحات الأعيان والحكماء، وتبادل الآراء والاستماع إلى وجهات نظرهم حول قرار دمج المديريات».

وأوضح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع لأعيان وحكماء يفرن أن قرار وزير الداخلية المكلف بشأن دمج المديريات جاء عقب دراسة لمدة ثلاثة أشهر عملت عليه لجنة مختصة، مؤكدين تشكيل لجنة من قِبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة حول هذا القرار وفي انتظار نتائجها.

مخرجات الاجتماع مع أعيان وحكماء يفرن

وأضافت وزارة الداخلية أن أعضاء اللجنة طالبوا أعيان وحكماء بلدية يفرن بضرورة استمرار عمل مراكز الشرطة، لأن العمل الأمني يحتاجه المواطنين من خلال هذه المراكز.

- الدبيبة يقرر إرجاء تنفيذ قرار دمج مديريات أمن الجبل الغربي

- بعد قرار دمج مديريات الأمن.. أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي يقررون وقف التعامل مع حكومة الدبيبة

- الطرابلسي يعلن إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي

وأكدت الوزارة أن أعيان وحكماء مدينة يفرن «أبدوا من جهتهم تفهمهم وأكدوا أن الصورة قد توضحت لهم وأن مخاوفهم قد زالت وأنهم في انتظار ما تسفر عنه اللجنة المشكلة المعنية بإعادة تقييم القرار» التي جرى تشكيلها بموجب تعليمات الدبيبة.

إرجاء تنفيذ قرار دمج المديريات

وأعلن الدبيبة يوم الأحد، إرجاء تنفيذ قرار وزارة الداخلية بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن ببلديات الجبل الغربي، حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، وذلك خلال خلال لقائه وفداً من أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي لبحث الاعتراضات على القرار.

وأكد الدبيبة، أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية، مضيفاً أن «قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقاً للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بُعد سياسي»، بحسب بيان عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك».

موقف بلديات الجبل الغربي من دمج المديريات

وأعلن أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحين إلغاء قرار دمج مديريات الأمن في الجبل، معتبرين القرار «تهديدا للنسيح الاجتماعي في الجبل الغربي».

والثلاثاء الماضي، تحدث الطربلسي عن «خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن في المناطق والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن». وقال: «مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها في غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس، كونها منطقة حدودية».

اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة المكلفة من الطرابلسي مع أعيان وحكماء يفرن، الأربعاء 12 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)