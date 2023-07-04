الطرابلسي يعلن إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، مؤكدا أن هذه العملية جاءت عقب تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر لتنظيم هذه المديريات وخلصت إلى تنظيم جديد لها.

جاء إعلان الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر ديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، لإعلان خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن بالمناطق وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال الطرابلسي إن وزارة الداخلية عملت خلال الفترة الماضية على تنظيم ودعم مديريات أمن طرابلس وطوقها ضمن خطتها الأمنية والتي «حققت نجاحا ملحوظا» انعكس إيجابيا على الأداء الأمني ورجال الشرطة بجميع الجهات التابعة للوزارة.

3 مديريات أمن بالجبل الغربي

وتحدث الطرابلسي عن خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن بالمناطق والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن، حيث قال إن «مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات هي: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، إضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية».

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وأكد وزير الداخلية المكلف «تجهيز كامل الدعم لهذه المديريات أسوة بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور»، لافتا إلى أن «مسألة الأمن مرتبطة ببعضها ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية».

ورد الطرابلسي خلال حديثه، على الانتقادات الموجهة لخطة وزارة الداخلية بشأن دمج مديريات الأمن بالجبل الغربي وتقليصها إلى ثلاث مديريات، مؤكدا أن «قرار ضم مديريات أمن الجبل الغربي وتنظيمها بين المناطق والمدن نهائي ولا رجعة فيه وهو يخدم كل مدن ومناطق ليبيا جميعها».

تنظيم مديريات أمن الساحل الغربي

ونوه الطرابلسي بأن وزارة الداخلية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم مديريات أمن الساحل الغربي، وستشمل المراحل الأخرى لخطة الوزارة في هذا الشأن المناطق كافة على مستوى ليبيا، كما ستفتتح الوزارة خلال شهرين علـى أقصى تقدير الأبراج الحدودية على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا من معبر رأس جدير شمالا حتى بوابة وازن جنوبا».

وأضاف أن وزارة الداخلية ستطلق أيضا حملة أمنية ضد الوجود غير الشرعي للأجانب، منوها بأن تنسيقا جار مع وزارة العمل والتأهيل من أجل تنظيم العمالة الوافدة في ليبيا، وحث الجميع على ضرورة التعاون مع وزارة الداخلية من أجل توفير الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي.

وأشار الطرابلسي في ختام حديثه إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى التعاون مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب وتأمين الحدود.