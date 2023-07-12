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المنفي يلتقي الحداد ورئيس أركان القوات البرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 06:45 مساء
المنفي يلتقي الحداد ورئيس أركان القوات البرية
المنفي يتوسط الفريق محمد الحداد من اليسار واللواء الفيتوري غريبيل من اليمين. (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء ركن الفيتوري غريبيل.

ولم ينشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أي تفاصيل أخرى بشأن اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس، قبل مغادرة المنفي إلى القاهرة للمشاركة في قمة دور جوار السودان التي ستنعقد في مصر غدًا الخميس.

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وقبل ذلك، التقى المنفي اليوم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، واستعرض معه مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

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