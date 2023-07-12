3 مناطق بطرابلس وبنغازي وسبها في المرحلة الأولى لمعالجة العشوائيات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة انطلاق مرحلة أولى من خطة قصيرة الأجل لمعالجة العشوائيات في مناطق «عين زارة جنوب طرابلس بمساحة 22 ألف هكتار، والسيدة عائشة بمدينة بنغازي بمساحة 15 ألف هكتار، وسبها بمساحة سبعة آلاف هكتار».

جاء ذلك خلال لقاء أمس الثلاثاء بين الوزير أبوبكر الغاوي ورئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني وأعضاء المجلس ومديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

طرح دراسات الخطة على منصة العطاءات

وعرضت المصلحة نماذج للدراسات الخاصة بتلك المرحلة، والتي أدرجت في منصة العطاءات، كما ناقش الاجتماع ملفات الشركات المتقدمة لأجل إعداد دراسات ضمن خطة معالجة العشوائيات، والتي عرضت تقديم المساندة الفنية للمصلحة في هذا الإطار، وطالب الغاوي بفرز ملفات تلك الشركات واختيار القادرة والمتخصصة منها.

كما استعرض الاجتماع سير العمل بالمصلحة والإجراءات المتخذة من مجلس الإدارة بشأن تسوية أوضاع الموظفين، واتخاذ الإجراءات الإدارية بما يضمن سير عملها، وإقفال الحسابات الختامية لها منذ العام 2011 وحتى العام 2022 .