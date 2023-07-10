قبل نهاية يوليو.. لقاء بين سوناطراك وليبيا لبحث عودة الشركة الجزائرية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك» الجزائري توفيق حكار، اليوم الإثنين، عن لقاء مرتقب قبل نهاية يوليو الجاري مع السلطات الليبية لبحث العودة الرسمية للشركة الحكومية.

وقال حكار خلال مؤتمر صحفي لإعلان أداء عملاق الطاقة الجزائري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إن الشركة كان لها استثمارات واستكشافات طاقوية في ليبيا، لكن الوضع الأمني غير المستقر في السنوات الماضية دفعها للمغادرة، لكنه استدرك بالقول إن «هناك مشاورات مع الجانب الليبي للعودة».

عودة الجزائر للاستثمار في قطاع ‎النفط والغاز في ‎ليبيا

ويوم 4 يونيو الماضي أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب رغبة الجزائر للمساهمة والاستثمار في قطاع ‎النفط والغاز في ‎ليبيا، والعودة لاستكمال الأنشطة في القطع الاستكشافية التي تحصّلوا عليها في جولة الاستكشاف السابقة.

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وجاء تصريح عرقاب خلال لقائه وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، رفقة محافظ ليبيا لدى ‎أوبك مصطفى عبدالله بن عيسى، على هامش اجتماع وزراء النفط للدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط.

التعاون بين ليبيا والجزائر في الصناعات النفطية

كما تطرق الاجتماع وقتها أيضا إلى التعاون بين ليبيا والجزائر في ‎الصناعة النفطية الواعدة، وهي ‎النفط الصخري، حيث يزخر البلدان بمخزون هائل من النفط والغاز الصخري الذي يحتاج إلى تقنية متطورة ومختلفة عن تلك المستخدمة في إنتاج النفط والغاز بالطرق التقليدية المعروفة.

وعلقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني. وفي يناير 2018، وقعت مؤسسة النفط و«سوناطراك» اتفاقا تقوم بموجبه الشركة الجزائرية بتشغيل منطقتي التعاقد في حقل «غدامس» حالما تسمح الظروف الأمنية.