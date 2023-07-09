اجتماع أمني في بنغازي لبحث لتأمين نقل السيولة النقدية للمصارف

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ مع رئيس الهيئة العامة لأمن المنشآت فرع بنغازي اللواء عمر الأمين التعاون المشترك لتأمين نقل الأموال والسيولة النقدية للمصارف وتعزيز تأمين المنشآت المالية بالبلاد.

وأكد اللواء أحمد الشامخ خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر مديرية أمن بنغازي جاهزية الأجهزة الأمنية والقوات التابعة للمديرية على تأمين المصارف والمنشآت المالية بالشكل المطلوب، بحسب منشور عبر صفحة مديرية الأمن على «فيسبوك».

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وجدد مدير أمن بنغازي دعم المديرية واستعدادها التام للتعاون مع كافة الأجهزة والإدارات الأمنية التي تعمل على تعزيز أمن المواطن وأمن ممتلكاته وأمواله.

ونقل البيان عن اللواء عمر الأمين ثناءه على «جهود مديرية أمن بنغازي ومنتسبيها في حفظ الأمن والاستقرار داخل مدينة بنغازي وضواحيها؛ ما يعزز من ضبط الشارع واستتاب الأمن داخلها».

مدير أمن بنغازي يجتمع مع رئيس الهيئة العامة لأمن المنشآت فرع بنغازي، الأحد 9 يوليو 2023 (مديرية أمن بنغازي)