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الدبيبة يحض مؤسسة الاستثمار على الإفصاح عن أرقامها.. ورئيسها: أموال الليبيين لم تضِع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 07:12 مساء
الدبيبة يحض مؤسسة الاستثمار على الإفصاح عن أرقامها.. ورئيسها: أموال الليبيين لم تضِع
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
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حض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مؤسسة الاستثمار على ضرورة الإفصاح عن استثماراتها وتوضيح أرقامها وبياناتها لأبناء الشعب الليبي، قائلا: «عدم الظهور وإعلان النتائج والإحصاءات يجعل الجميع يتحدث عن ضياع أموال المؤسسة».

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة للمؤسسة الليبية للاستثمار للوقوف على تنفيذ خطتها للعام 2023، واجتماعه مع مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها وخططها الاستثمارية، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.

الدبيبة يشيد بجهود حماية أصول مؤسسة الاستثمار في الخارج
ونبه الدبيبة إلى جهود مؤسسة الاستثمار في مراجعة وإقفال الحسابات الختامية لها خلال السنوات الماضية، والتي لم تنجز منذ أكثر من 15 عامًا، وشدد على ضرورة التوجه للاستثمار في الداخل في مجال الطاقة الشمسية والنفط والغاز.

وأشاد الدبيبة بتضافر جهود مؤسسات الدولة الليبية لحماية أصول مؤسسة الاستثمار في الخارج أمام محاولات الاستيلاء والنهب، مثنيًا على جهود مكتب النائب العام في متابعة القضايا والأحكام الصادرة بشأن المؤسسة دوليًا بالتعاون مع إدارة القضايا وديوان المحاسبة والمصرف المركزي.

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رئيس مؤسسة الاستثمار: انتقلنا من مرحلة الحصر إلى الأرباح
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس مؤسسة الاستثمار علي محمود حسن، عرضًا ضوئيًا يوضح الخطة الاستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة لها، مبينًا جهود العاملين بالمؤسسة مع الشركات العالمية بهدف إقفال الحسابات الختامية وتحديد وتقييم جميع الاستثمارات، سواء أكانت عقارية أو مالية أو على هيئة محافظ.

وقال حسن إن المؤسسة استطاعت الإعلان عن قوائم مالية مجمعة، مطمئنًا بأن «أموال الليبيين لم تضِع وواضحة بكل تفاصيلها، وأن المؤسسة انتقلت من مرحلة حصر الاستثمارات وحمايتها إلى تحقيق أرباح وخلق فرص استثمارية ناجحة».

مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا
وعدت المؤسسة الليبية للاستثمار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، بالتصعيد ضد بلجيكا، بعدما أصدرت محكمة في بروكسل حُكمين بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من الأموال الليبية، وتأكيد مذكرة توقيف ضد المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة المؤسسة على محمود حسن، في حكم توقعه ولي العهد الأمير لوران قبل يوم من صدوره.

وأصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية، الجمعة، حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف «يوروكلير» ببروكسل. كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر بتأكيد مذكرة التوقيف الدولية ضد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود حسن.

وقال مسؤول الإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، في تصريج إلى «بوابة الوسط»، بشأن حكم محكمة الاستئناف البلجيكية الصادر اليوم: «هذا الحكم غير مستغرب، وهو حكم داخلي يخص القضاء البلجيكي المنحاز إلى الأمير لوران الذي صرح قبل موعد صدور الحكم بأنه سيفاجئ المؤسسة بصدور حكم لمصلحته».

من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
من اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
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