شاهد في «هنا ليبيا»: استمرار نقص الأدوية في طبرق.. وسبها تعاني من انتشار القمامة

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، الضوء على استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في طبرق، لما يزيد على العامين، مع فراغ مخازن الإمداد الطبي من المستلزمات، وسط مناشدة الأطباء بضرورة تدخل الجهات المعنية لحل الأزمة.

استمرار أزمة القمامة في سبها

وفي سبها، لا تزال المدينة تعاني من انتشار القمامة منذ أكثر من عام، وسط عجز السلطات المعنية إيجاد حلول لها، حيث تكدست القمامة في الشوارع، مع تأخر رواتب العاملين في شركات الخدمات.

الإعلان عن قوائم المرشحين لانتخابات بلدية درنة

وأشار البرنامج أيضًا إلى إعلان اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أمس الأربعاء، أسماء المرشحين الأفراد والقوائم المبدئية لانتخابات المجلس البلدي درنة، والتي تكونت من ثماني قوائم و13 مرشحًا فرديًا.

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