خلال لقاء أونماخت.. المشري يؤكد ضرورة إنجاح مسار التوافق للوصول للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، على ضرورة إنجاح مسار التوافق للوصول إلى الانتخابات وتحقيق السلام الدائم للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء المشري مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، بالعاصمة طرابلس، حيث جرى التطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها، فضلاً عن ضرورة تأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

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ويوم الأحد الماضي، قال المشري إن «مجلسي النواب والدولة سيصدران خارطة طريق لإجراء الانتخابات الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن هذه الخارطة المرتقبة «ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية».

ولفت المشري خلال تصريح إلى قناة «الحدث» الإخبارية السعودية، إلى أن «أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس المقبل 2024»، وذكر أنه إذا رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «تسليم السلطة للحكومة الجديدة سنتخذ إجراءات أخرى»، دون أن يحدد ماهية هذه الإجراءات.

لقاء المشري في طرابلس مع أونماخت، 6 يوليو 2023. (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)