المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن «مجلسي النواب والدولة سيصدران خارطة طريق لإجراء الانتخابات الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى أن هذه الخارطة المرتقبة «ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية».

وأضاف المشري في تصريحات نشرتها قناة «الحدث» الإخبارية السعودية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد، أن «أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس المقبل 2024».

وذكر المشري خلال تصريحاته المنقولة أنه إذا رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «تسليم السلطة للحكومة الجديدة سنتخذ إجراءات أخرى»، لافتًا إلى أنه «يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات لأن الرئيس الحالي محكوم»، في إشارة إلى حكم قضائي صادر بحقه.

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استمرار الخلاف بشأن الانتخابات

يأتي ذلك في وقت، تشهد فيه ليبيا استمرارًا لحالة الجمود السياسي وعدم قدرة مجلسي النواب والدولة على التوافق بشأن القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات التي يترقبها أكثر من 2.8 مليون ناخب سجلوا للمشاركة في هذا الاستحقاق منذ العام 2021.

وقوبلت مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية التي شكلها مجلسا النواب والدولة «6+6» بفتور محلي وتحفظات حتى من جانب المشري نفسه الذي بادر فور إعلان اللجنة عن مخرجات اجتماعاتها ببوزنيقة في المغرب يوم 7 يونيو الماضي، بالمطالبة بزيادة التفاهم حول مخرجات اللجنة.

وقبل أسبوع أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن المشري قدم لكل من المبعوثين الأميركي ريتشارد نورلاند والفرنسي بول سولير مقترحًا بشأن خارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات دون الكشف عن تفاصيل المقترح.