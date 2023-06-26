المشري يقدم للمبعوث الفرنسي مقترحًا لخارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن رئيس المجلس خالد المشري قدم خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا «مقترحًا لخارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات سيعرض على المجلسين لتنقيحه واعتماده»، في إشارة إلى مفاوضات مجلسي النواب والدولة بشان الانتخابات والترتيبات السياسية القادمة.

وناقش المشري خلال لقائه مع المبعوث الفرنسي خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الدولة في طرابلس، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، التي قدمت في ختام اجتماعاتها بالمغرب مطلع الشهر الجاري مشروعين لقوانين انتخاب رئيس الدولة والانتخابات التشريعية.

المبعوث الفرنسي يرحب بقوانين لجنة «6+6»

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المبعوث الفرنسي عبر للمشري خلال اللقاء «عن ترحيبه وترحيب بلاده بهذه القوانين وبالعمل الّذي أُنجز حتى الآن، مبيناً ذلك من خلال إشادة المندوب الفرنسي في جلسة مجلس الأمن بنتائج اللجنة المشتركة وجهودها».

- الدبيبة يناقش مع المبعوث الفرنسي ملفي الانتخابات والإنفاق الحكومي

كما أكد المبعوث الفرنسي، في ذات الوقت على دعم بلاده للسيادة الليبية وقراراتها، آملاً «أن يستمر العمل حتى وضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت» وفق المكتب الإعلامي.

لقاء المبعوث الفرنسي مع الدبيبة

والتقى المبعوث الفرنسي قبل لقائه مع المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وناقش معه ملفي الانتخابات والإنفاق الحكومي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وهذه هي الزيارة الثانية للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى العاصمة طرابلس خلال الشهر الجاري. وكانت الأولى يومي 8 و9 يونيو والتقى خلالها كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

لقاء المشري مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الإثنين 26 يونيو 2023. (مجلس الدولة)