الدبيبة يناقش مع المبعوث الفرنسي ملفي الانتخابات والإنفاق الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، ملفي الانتخابات والإنفاق الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة «بحث مع المبعوث الفرنسي ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكداً حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة، وسط حالة من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المبعوث الفرنسي نقل من جانبه، تحياتِ الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكداً دعم باريس لجهود الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية وحرص فرنسا على استمرار التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية في ملف الانتخابات المرتقبة.

الإنفاق الحكومي

وتطرق الدبيبة والمبعوث الفرنسي خلال اللقاء، إلى ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نوه الدبيبة إلى «ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، مؤكداً أن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يجري توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد» وفق المكتب الإعلامي.

وهذه هي الزيارة الثانية للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى العاصمة طرابلس خلال الشهر الجاري. وكانت الأولى يومي 8 و9 يونيو والتقى خلالها كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.