المشري: لا يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة أن يكون من مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه لا يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة أن يكون من مدينة مصراتة، متوقعا البدء في إجراءات تشكيلها خلال الأسبوع بعد المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إصدار القوانين الانتخابية.

وأضاف أن بعض أعضاء مجلس الدولة التقوا المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة محمد المزوغي، لكن الباب لم يفتح بعد بشكل رسمي، وستكون هناك أسماء أخرى، لافتا إلى أن المزوغي عليه الحصول على عدد معين من تزكيات أعضاء مجلسي النواب والدولة لكي يتمكن من الترشح، حسب حديثه إلى قناة «الحدث» الإخبارية السعودية أمس الأحد.

وأضاف أن الحكومة الجديدة ستتولى إجراء الانتخابات، والأمر يتطلب أيضا توحيد المناصب السيادية وتغيير رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «لصدور أحكام بحقه».

لقاء أعضاء بمجلس الدولة مع المزوغي

وفي 18 يونيو الماضي، التقى عدد من أعضاء مجلس الدولة «المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي»، وذلك في إطار «التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة».

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وتمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته على بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي، وفق بيان المجلس الذي تحدث عن «رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع».