مجلس الدولة: محمد المزوغي مرشحًا لرئاسة «حكومة مصغرة»

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، مساء اليوم الأحد، بأن المرشح الرئاسي السابق محمد المزوغي مرشح لرئاسة «حكومة مصغرة»، في إشارة إلى مخرجات لجنة «6+6» مؤخرًا.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان على «فيسبوك»، إن عددًا من أعضاء المجلس التقوا «المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي»، وذلك في إطار «التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة».

الاستماع لبرنامج المزوغي الحكومي

وأضاف أن الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس بطرابلس، تمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته على بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.

وأوضح البيان أن اللقاء يأتي ضمن «رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع».

وسبق أن ترشح المهندس محمد المزوغي للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بنهاية العام 2021.

- عين على الانتخابات | لقاء مع المرشح الرئاسي محمد المزوغي

- المشري يحيل إلى باتيلي نسخة من مخرجات لجنة «6+6»

المشري يحيل مخرجات لجنة «6+6» إلى باتيلي

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيسه خالد المشري أحال إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، «النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التى نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6)».

وبالإضافة إلى قانون انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، تفيد الأنباء بأن اللجنة المشتركة «6+6» اتفقت على تشكيل حكومة مصغرة تشرف على تنظيم الانتخابات العامة، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يتمسك بإشراف حكومته على تلك الانتخابات، رغم ترحيبه بنتائج اجتماعات اللجنة في بوزنيقة المغربية.

جانب من لقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مع المهندس محمد المزوغي، الأحد 18 يونيو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من لقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مع المهندس محمد المزوغي، الأحد 18 يونيو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من لقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مع المهندس محمد المزوغي، الأحد 18 يونيو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من لقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مع المهندس محمد المزوغي، الأحد 18 يونيو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من لقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مع المهندس محمد المزوغي، الأحد 18 يونيو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من لقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مع المهندس محمد المزوغي، الأحد 18 يونيو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من لقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مع المهندس محمد المزوغي، الأحد 18 يونيو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)