الإعلان عن قوائم المرشحين لانتخابات بلدية درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين الأفراد والقوائم المبدئية لانتخابات المجلس البلدي درنة، والتي تكونت من ثماني قوائم و13 مرشحًا فرديًا.

وشملت كل قائمة 11 مرشحًا، خمسة مرشحين أساسين وستة احتياطين، حيث جاءت قائمة «إعمار» برئاسة طلال سعد الهنشير، وقائمة «غصن الزيتون» برئاسة لإدريس المبروك أبوبكر، وقائمة «بناء» برئاسة أحميدة فضل الله تربح، وقائمة «القلم» برئاسة عمر صالح الفريطيس، وقائمة «المرسى» برئاسة إبراهيم فوزي عزوز، وقائمة «الزاهرة» برئاسة أسامة عقيلة سالم، وقائمة «الجمل» برئاسة عبدالوهاب عبدالله السكوري، وأخيرًا قائمة «السلام» برئاسة صالح غيضان جاد الله.

أما المرشحون الأفراد فهم: رياض عبدالسلام الفريطيس، ومحمود بوعجيلة فايد، وعيسى عبدالرازق سليم، وفرحات مسعود الشلوي، ومنصف يحي الحاسي، وأحمد سعد أكريم، وطارق عبدالنبي سلامة، وأحمد فوزي بدر، وعلي سليمان يونس، ومحمد علي ساسي، عبدالسلام محمد بوجليل, رمضان صالح إسرافيل، وفارس عمر بالقاسم.

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واعتمدت اللجنة الفرعية التابعة للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، في 5 أبريل الماضي، 31 مركز اقتراع في جميع الأحياء الرئيسية بمدينة درنة والمناطق التابعة للبلدية، توزعت مراكز الاقتراع المعتمدة في درنة، بواقع 20 مركزاً داخل المدينة، إضافة إلى أربعة مراكز اقتراع بالضواحي، وسبعة مراكز اقتراع أخرى للمناطق المجاورة التابعة لبلدية درنة، بحسب المكتب الإعلامي للجنة.

ويترأس اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في درنة بموجب قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم (23) 2023، صبري عبدالله قصار، وتضم في عضويتها كلا من: قمرة صالح الشلوي، وعوض نصر عوض أحميدة، ومحمد بوبكر بوسرايا، وعبدالمولى عبدالسلام بلعيد.