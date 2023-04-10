لجنة الانتخابات البلدية تعلن فتح منظومة تسجيل الناخبين بدرنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية بدرنة، اليوم الإثنين، فتح منظومة تسجيل الناخبين في المدينة، داعية كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم الديمقراطى والإسراع فى التسجيل بمنظومة سجل الناخبين المعلن عنها.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن طريقة تسجيل الناخبين ستجري إلكترونياً من خلال المنظومة على هذا الرابط «http://bit.ly/436Sh8c?r».

اعتماد 31 مركز اقتراح في درنة

واعتمدت اللجنة الفرعية التابعة للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الأربعاء الماضي، 31 مركز اقتراع في جميع الأحياء الرئيسية بمدينة درنة والمناطق التابعة للبلدية.

وتوزعت مراكز الاقتراع المعتمدة في درنة، بواقع 20 مركزاً داخل المدينة، إضافة إلى أربعة مراكز اقتراع بالضواحي، وسبعة مراكز اقتراع أخرى للمناطق المجاورة التابعة لبلدية درنة، بحسب المكتب الإعلامي للجنة.

- اعتماد 31 مركز اقتراع للانتخابات البلدية في درنة

- افتتاح مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية في درنة

وافتتح مقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية بدرنة، الثلاثاء الماضي، وخلال مراسم الافتتاح جرى التعريف باللجنة الفرعية المشكلة للإشراف على العملية الانتخابية ببلدية درنة، التي شكلتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب في 5 مارس الماضي.

تشكيل اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في درنة

ويترأس اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في درنة بموجب قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم (23) 2023، صبري عبدالله قصار، وتضم في عضويتها كل من: قمرة صالح الشلوي، وعوض نصر عوض أحميدة، ومحمد بوبكر بوسرايا، وعبدالمولى عبدالسلام بلعيد.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في 4 أبريل الجاري، البدء في عملية تسجيل الناخبين لانتخابات 14 مجلساً بلدياً في كل من أجدابيا، وزويتينة سلطان، وانتلات البيضان، ومرادة.