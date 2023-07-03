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انطلاق برنامج الكشف الصحي لتلاميذ الصف الأول ورياض الأطفال في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 12:09 مساء
انطلاق برنامج الكشف الصحي لتلاميذ الصف الأول ورياض الأطفال في مصراتة
الطشف على طفلتين خلال برنامج الكشف المدرسي بمصراتة، 3 يوليو 2023، (بوابة الوسط)
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انطلق اليوم الإثنين في مصراتة برنامج الكشف الصحي المدرسي للتلاميذ المستجدين بالصف الأول من التعليم الأساسي من مواليد العام 2017، والصغار في رياض الأطفال مواليد العام 2018.

وقال مدير مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية مصراتة إن الكشف يُنفَّذ في 15مركزا صحيا ووحدة رعاية صحية تابعة للإدارة.

وأضاف، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن برنامج الكشف الصحي المدرسي سيختتم في 31 يوليو، ويشمل قياسات الطول والوزن والسمع والبصر والأسنان والجهاز التنفسي.

الكشف على طفلة خلال برنامج الكشف المدرسي بمصراتة، 3 يوليو 2023، (بوابة الوسط)
الكشف على طفلة خلال برنامج الكشف المدرسي بمصراتة، 3 يوليو 2023، (بوابة الوسط)
الكشف على طفلة خلال برنامج الكشف المدرسي بمصراتة، 3 يوليو 2023، (بوابة الوسط)
الكشف على طفلة خلال برنامج الكشف المدرسي بمصراتة، 3 يوليو 2023، (بوابة الوسط)
العاملون في إدارة الخدمات الصحية مصراتة خلال تسجيلهم بيانات الأطفال، 3 يوليو 2023، (بوابة الوسط)
العاملون في إدارة الخدمات الصحية مصراتة خلال تسجيلهم بيانات الأطفال، 3 يوليو 2023، (بوابة الوسط)
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