استكمال إنشاء مدرسة جديدة في الرياينة بقدرة استيعابية 600 طالب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، استكمال إنشاء مدرسة جديدة ببلدية الرياينة، المنفذة ضمن مشروعات خطة «عودة الحياة» في قطاع التعليم.

وأعلنت صفحة «عودة الحياة»، على «فيسبوك»، استكمال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أعمال إنشاء مدرسة أبوالجام ببلدية الرياينة بقدرة استيعابية تبلغ 600 طالب.

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وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في أغسطس 2021، مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا، بعد الحصول على التمويل اللازم لها.

مدرسة أبوالجام ببلدية الرياينة (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مدرسة أبوالجام ببلدية الرياينة (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مدرسة أبوالجام ببلدية الرياينة (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مدرسة أبوالجام ببلدية الرياينة (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

مدرسة أبوالجام ببلدية الرياينة (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)