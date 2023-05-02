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استكمال التصاميم الفنية وتحديد مواقع 500 مدرسة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 11:01 مساء
استكمال التصاميم الفنية وتحديد مواقع 500 مدرسة جديدة
اجتماع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، الثلاثاء 3 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
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أعلن مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة استكمال التصاميم الفنية وتحديد المواقع المستهدفة في كافة البلديات، والحصول على موافقة الجهات الرقابية على تنفيذ مشروع 500 مدرسة جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات الفنية لتنفيذ لمشروع 500 مدرسة جديدة، وتنفيذ محطة الصرف الصحي الهضبة.

- الدبيبة يطلب من وزارة التربية والتعليم تجهيز مواقع إنشاء 500 مدرسة بالتنسيق مع المراقبات

حضر الاجتماع أيضًا رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

وأفاد عجاج بأن الجهاز استكمل الإجراءات التعاقدية لتنفيذ مشروع خط فائض وادي المجينين، لافتا إلى أن العمل جارٍ لفتح الاعتماد المستندي للشركة المنفذة، وذلك بعد استكمال كافة التصاميم الفنية وخطة المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع المتوقف منذ أكثر من 15 عامُا، لسكان بلدية طرابلس الكبرى.

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