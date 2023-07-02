بعد تعليق مشاركتها لسنوات.. حسين القطراني يعلن إعادة حق التصويت لليبيا بمنظمة «فاو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف، حسين أعطية القطراني، إعادة حق التصويت لليبيا بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، وذلك في ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للمنظمة الدولية في روما، اليوم الأحد.

وجاءت هذه الخطوة بعد تعليق مشاركة ليبيا في منظمة «فاو» لعدة سنوات، حيث شارك القطراني بالفعل في التصويت لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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ويأتي قرار استئناف مشاركة ليبيا في التصويت بالمنظمة الدولية، بعد لقاءات مكثفة أجراها القطراني مع نظرائه من وزراء دول العالم ومسؤولي المنظمة والتي شهدت مباحثات مكثفة في هذا الصدد.

وقالت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، إن هذا الإنجاز «يعد تتويجًا للجهود التي بذلتها عدد من العناصر بالقطاع الزراعي وخارجه، ويعد انتصارًا لدولة ليبيا»، منوهة بأن القطراني سيصدر بيانًا قريبًا يتحدث فيه عن هذا الإنجاز المهم وما له من تأثير على العلاقات الدولية.

مشاركة القطراني في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منظمة «فاو» في روما، الأحد، 2 يوليو 2023. (وزارة الزراعة).

مشاركة القطراني في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منظمة «فاو» في روما، الأحد، 2 يوليو 2023. (وزارة الزراعة).

مشاركة القطراني في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منظمة «فاو» في روما، الأحد، 2 يوليو 2023. (وزارة الزراعة).